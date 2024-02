Reseña: “Loss of Life” de MGMT es un regreso nostálgico y esperanzado

Y VanWyngarden y Goldwasser experimentan con algo más que la guitarra en “Loss of Life”. La canción “Dancing in Babylon”, que incluye el talento vocal de Christine and the Queens, es la primera colaboración con artistas externos en un álbum de MGMT, y “Loss Of Life (Part 2)”, el tema con el que abre el álbum incluye un sampleo de una lectura del poema galés anónimo del siglo XIII titulado “I Am Taliesin. I Sing Perfect Metre”.

Las letras conmovedoras sobre el amor de “Loss of Life” se yuxtaponen con temas sobre la pérdida a lo largo del álbum, como en “Phradie’s Song”, que tiene versos como “And every time the tears begin/The morning sun is there in your hands” (Y cada vez que comienzan las lágrimas / El sol de la mañana está allí en tus manos).

La canción que da título a “Loss of Life” es un tema algo espeluznante e introspectivo, respaldado con música electrónica. Es la estrella brillante y el gran final, resuelve el misterio detrás del tono esperanzador del álbum. Un magnífico interludio instrumental con toques triunfales de trompeta y cuerdas que se construye hasta la respuesta en los últimos cuatro versos.

“When the world is born and life is ending/Then you learn to love your loss of life/When that moment comes and life is over/Anyone can love” (Cuando el mundo nace y la vida se acaba / Entonces aprendes a amar tu pérdida de vida / Cuando llega ese momento y la vida se acaba / Cualquiera puede amar).

FUENTE: Associated Press