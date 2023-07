Reseña: Greta Van Fleet se eleva en su nuevo álbum “Starcatcher”

“Starcatcher” ofrece canciones elevadas y agudas. “Fate of the Faithful” entra a toda marcha de manera inmediata, y “Waited All Your Life” está llena de poderosos golpes, encabezada por la expansiva voz de Josh Kiszka. “You’ve come from so far away! / And do you intend to stay? / Swim to shore / If this is what you’re looking for” (¡Vienes de tan lejos! /¿Y planeas quedarte?/Nada a la orilla/Si eso es lo que estás buscando) entona a todo pulmón Kiszka, con su voz como un instrumento adicional que mueve el compás del sonido de la banda.