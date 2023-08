Reseña: “Gran Turismo” logra emoción pese a los clichés

© 2022 CTMG, Inc.

En esta imagen proporcionada por Sony Pictures, una escena de "Gran Turismo".

Es una buena y lucrativa idea para una película: una historia inspiradora de jugadores que van de menos a más en la que marcas como Nissan y PlayStation, una compañía de Sony que también es propietaria del estudio detrás de la película, pueden tomar parte del crédito y ayudar a financiarla. Y no podría llegar en mejor momento, cuando la F1 está explotando en popularidad en Estados Unidos y otras partes gracias a la serie de Netflix “Drive to Survive”.

“Gran Turismo” ha aprovechado esta oportunidad y ha hecho la versión cliché de este año de películas como “Barbie” y “Air”, que mostraron al público que los filmes de “marca” no tienen que ser básicos. Pueden ser frescos, vibrantes, divertidos y entretenidos, incluso cuando se centran literalmente en los idiotas corporativos que sólo intentan ganarse la vida.

Si no conoces los entresijos de la historia de Mardenborough, es mejor no estudiar antes de “Gran Turismo”. La película, que ha pasado por varios escritores y directores a lo largo de los años en los que ha estado en desarrollo, se toma inmensas libertades con su historia real y elige elementos de varios puntos en la carrera de Mardenborough para hacer que su año de debut sea lo más dramático posible. La versión que llega a los cines se atribuye a los guionistas Jason Hall y Zach Baylin y al director Neill Blomkamp de “District 9″ (“Distrito 9”) y “Chappie”, a quien le gusta amplificar la emoción de un automóvil que va a 200 millas (321 kilómetros) por hora, con muchos cortes y acercamientos, así como tomas aéreas que no le gustaban al veterano elegido para entrenar a estos aficionados.