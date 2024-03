Reseña: “Ghostbusters: Frozen Empire” cumple a secas

McKenna Grace, izquierda, y Finn Wolfhard posan en la sesión fotográfica de la película 'Ghostbusters: Frozen' el jueves 21 de marzo de 2024 en Londres. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

Ernie Hudson, de izquierda a derecha, Paul Rudd, Finn Wolfhard, McKenna Grace y el director Gil Kenan posan en la sesión fotográfica de la película 'Ghostbusters: Frozen' el jueves 21 de marzo de 2024 en Londres. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

Dan Aykroyd, de izquierda a derecha, Celeste O'Connor, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon, Logan Kim y Emily Alyn Lind en la premiere de "Ghostbusters: Frozen Empire" en el cine AMC Loews Lincoln Square el jueves 14 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) 2024 Invision

Bill Murray en la premiere de "Ghostbusters: Frozen Empire" en el cine AMC Loews Lincoln Square el jueves 14 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) 2024 Invision

Carrie Coon, izquierda, y Dan Aykroyd en la premiere de "Ghostbusters: Frozen Empire" en el cine AMC Loews Lincoln Square el jueves 14 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) 2024 Invision

Ernie Hudson en la premiere de "Ghostbusters: Frozen Empire" en el cine AMC Loews Lincoln Square el jueves 14 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) 2024 Invision

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, de izquierda a derecha, Celeste O'Connor, Finn Wolfhard, James Acaster, Logan Kim y Dan Aykroyd en una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Jaap Buitendijk/Columbia Pictures/Sony vía AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Columbia Pictures/Sony vía AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, Mckenna Grace en una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Jaap Buitendijk/Columbia Pictures/Sony via AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, de izquierda a derecha, Celeste O'Connor, Kumail Nanjiani, Finn Wolfhard y James Acaster en una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Columbia Pictures/Sony via AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Columbia Pictures/Sony via AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, Dan Aykroyd, izquierda, y Kumail Nanjiani en una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Columbia Pictures/Sony via AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, Bill Murray, izquierda, y Paul Rudd en una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Columbia Pictures/Sony via AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, de izquierda a derecha, Mckenna Grace, Logan Kim, Dan Aykroyd y Patton Oswalt en una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Columbia Pictures/Sony via AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Columbia Pictures, Mckenna Grace en una escena de "Ghostbusters: Frozen Empire". (Jaap Buitendijk/Columbia Pictures/Sony via AP) © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S