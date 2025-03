Reseña AP: Jessie Reyez regresa triunfal con "Paid in Memories"

Esta portada proporcionada por Island Records muestra "Paid in Memories" by Jessie Reyez. (Island Records via AP)

Ella creó una canción con claras señales de advertencia — “I Never Said I Was Sane” — un corte de apertura totalmente loco que incluye gritos, burlas, textos religiosos, susurros, una fuerte distorsión, un poco de flauta y un puchero infantil. “Lost some screws along the way to L.A.” (Perdí algunos tornillos en el camino a L.A.), canta.

A menudo las canciones de Reyez te dejan marcado, por lo que es refrescante escuchar sinceridad pura en “Goliath”, una canción de amor: “You love me like a Sunday morning/But you kiss me like a Friday night” (Me amas como un domingo por la mañana / Pero me besas como una noche de viernes). También está el divertido dance-pop “NYB” (por “New York baby”) que tiene la vibra de un “American Boy” de Estelle, pero de un modo hilarantemente de bajo presupuesto (ella aterriza en Newark y su amante la recoge en una camioneta).

“Jeans” con Miguel está destinada a ser una de las canciones más sexis de 2025 con una letra que dice “Cause you fit/Better than a pair of jeans, baby” (“Porque te ajustas / Mejor que un par de jeans, cariño”) y “Psilocybin & Daisies”, toma prestado de “1979” de The Smashing Pumpkins, de manera espectacular. ¿Quién samplea a los Pumpkins?

Ella y 6lack extienden sus largas y fructíferas colaboraciones — esta vez ella estiliza amablemente la canción “6lessings” para él mientras sus estilos se entrelazan perfectamente — y se vuelve seductora con la oscura pista para bailar baile “Palo Santo”.

Reyez se vuelve muy personal a veces — su distanciamiento con su hermano es el tema de una canción — y en “Been Abouta Year” hace un balance de su vida: “Where’s the famous silver lining I was promised?/To be honest/Life is falling kinda short” (¿Dónde está el famoso rayo de esperanza que me prometieron? / Para ser honesta / La vida se siente un poco corta).

Tú y todos nosotros lo sentimos, hermana. Solo me alegra que estés aquí.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press