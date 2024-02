¿Quién ganará en los Oscar? Los críticos de cine de AP comparten sus predicciones

Lily Gladstone recibe el premio a mejor actriz por "Killers of the Flower Moon" en la 30a entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024, en el Shrine Auditorium en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

En esta fotografía proporcionada por Apple TV+, Lily Gladstone, izquierda, y el director Martin Scorsese en el set de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ via AP)

Nominados: “American Fiction”; “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”); “Barbie”; “The Holdovers” (“Los que se quedan”); “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”); “Maestro”; “Oppenheimer”; “Past Lives” (“Vidas pasadas”); “Poor Things” (“Pobres criaturas”); “The Zone of Interest” (“Zona de interés”).

Nominadas: Annette Bening, “Nyad”; Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”; Sandra Hüller, “Anatomie d’une chute”; Carey Mulligan, “Maestro”; Emma Stone, “Poor Things”.

COYLE: En una noche que podría ser un poco predecible, esto dejará los nervios de punta. Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”) y Emma Stone (“Poor Things”) parecen estar en un empate, con los apostadores divididos en partes iguales. Le voy a dar la ventaja a Gladstone, que viene de una gran victoria en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla y de triunfar, sería un premio histórico, pues sería la primera indígena estadounidense en ganar un Oscar, una posibilidad que “Saturday Night Live” bromeó que hace que sus colegas nominadas digan: “Por favor, no nos dejen ganar”. Stone, sin embargo, es muy buena en “Poor Things” y sus posibilidades no pueden ser descartadas. Ganó en los BAFTA de la Academia Británica de Cine y los votantes internacionales de los Oscar se inclinan cada vez más a las contiendas reñidas.

BAHR: Sabes que es un año reñido cuando las otras tres actuaciones muy logradas y totalmente comprometidas ni siquiera son parte de la conversación. Quiero que gane Gladstone, pero algo me dice que Stone va a ser el que suba al escenario (y no, no son Searchlight o sus publicistas susurrándome al oído).

ACTOR

Nominados: Bradley Cooper, “Maestro”; Colman Domingo, “Rustin”; Paul Giamatti, “The Holdovers”; Cillian Murphy, “Oppenheimer”; Jeffrey Wright, “American Fiction”.

BAHR: Este va a ser uno de los momentos más importantes de la noche de los Oscar, ya que esperamos saber si el mejor actor es para Paul Giamatti o Cillian Murphy. Ninguno de los dos ha ganado este premio antes y ambos dieron interpretaciones innegablemente geniales y memorables, las cuales involucraron mucho alcohol y diferentes tipos de arrepentimiento, pero sólo una de las dos le dio a un actor la oportunidad de balbucear melódicamente “Monet, Manet, Picasso” y luego tirarse un pedo. Sin embargo, creo que Murphy, que no ha ganado ningún Oscar, está en la cresta de la ola y se llevará el trofeo por su interpretación singularmente profunda de un gigante increíblemente complejo.

COYLE: Por mucho que a todos nos gustaría ver una pelea entre Murphy y Giamatti, dos tipos famosos y buenos actores de carácter que tienen un momento de protagonista, ese tête-à-tête nunca se materializó. Murphy ganó tanto en los SAG como en los BAFTA, y creo que los vientos de “Oppenheimer”son demasiado fuertes como para que Giamatti los encare.

ACTRIZ DE REPARTO

Nominadas: Emily Blunt, “Oppenheimer”; Danielle Brooks, “The Color Purple” (“El color púrpura”); América Ferrera, “Barbie”; Jodie Foster, “Nyad”; Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”.

COYLE: Esta carrera ha estado definida por meses, lo que hace que Randolph tenga casi asegurado su primer Premio de la Academia. De las tres interpretaciones perfectas en “The Holdovers” de Alexander Payne (las otras son de Giamatti y el actor en ascenso Dominic Sessa), la sensibilidad de la afligida madre que interpreta Randolph la ha convertido en una candidata al Oscar.

BAHR: Efectivamente, y esperemos que quien esté leyendo el nombre de la ganadora entienda correctamente la pronunciación de su nombre.

ACTOR DE REPARTO

Nominados: Sterling K. Brown, “American Fiction”; Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”; Robert Downey Jr. “Oppenheimer”; Ryan Gosling, “Barbie”; Mark Ruffalo, “Poor Things”.

BAHR: Va a ser una noche de “Oppenheimer” y todos podemos asumir que Robert Downey Jr. será el que suba al escenario por su premio. La última vez que fue nominado fue en 2008, por “Tropic Thunder” (“Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!”), y su victoria no será sólo por interpretar al vengativo Lewis Strauss sino, al igual que Jamie Lee Curtis el año pasado, un reconocimiento atrasado a su trayectoria. Además, es bueno para los discursos y estoy segura de que está guardando lo mejor para el final.

COYLE: Honestamente, qué grupo tan fuerte de nominados. Downey ganará su primer Oscar, nadie diría que no lo merece (aunque yo se lo habría dado por “Kiss Kiss Bang Bang”). De Niro, casi medio siglo después de ganar este premio por una pequeña película llamada “The Godfather, Part II” (“El Padrino, Parte II”), está de regreso, haciendo su mejor trabajo en años. Brown, que le da a “American Fiction” una sacudida tan grande, es tan bueno como cualquiera. Ruffalo, genial en todo, pronto debería recibir el tratamiento de “Oscar atrasado” que Downey está recibiendo este año. Y Gosling podría ser nuestro mejor actor cómico. Va a perder, pero sólo porque su Ken es DEMASIADO bueno.

DIRECCIÓN

Nominados: “Anatomie d’une chute”, Justine Triet; “Killers of the Flower Moon”, Martin Scorsese; “Oppenheimer”, Christopher Nolan; “Poor Things”, Yorgos Lanthimos; “The Zone of Interest”, Jonathan Glazer.

COYLE: ¿Se siente como que falta alguien aquí? Esta es la categoría con el desaire más comentado, para la directora de “Barbie”, Greta Gerwig. Puede que Gosling todavía esté gritando de horror, pero el alboroto ha disminuido en su mayor parte. (Aun así, Gerwig debió haber sido nominada). Este es el premio de Nolan, sin duda. Será su primer Oscar como director, una coronación tardía para uno de los autores más respetados de Hollywood. Como ejemplo de lo raras que pueden ser estas nominaciones, no hay que ir muy lejos con Scorsese, quien sólo ha ganado el Oscar de mejor dirección una vez.

BAHR: Es un gran grupo. Y Nolan seguramente también caminará hacia la estación de grabado con este trofeo en la mano.

DOCUMENTAL

Nominados: “Bobi Wine: The People’s President”; “La memoria infinita”; “Les filles d’Olfa” (“Las cuatro hijas”); “To Kill a Tiger”; “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”).

BAHR: Es un poco raro hablar de una película hecha por tus colegas, pero no es difícil cuando se trata de algo tan grande como “20 días en Mariúpol” de Mstyslav Chernov, que es a la vez un documental increíble y el claro favorito en la categoría. Ya ha ganado un BAFTA y un premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos. Perdió el Premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos ante una película que no fue nominada al Oscar (“American Symphony”). Es difícil de ver, pero esa es su naturaleza, es una película que da testimonio de las cosas horribles de las que tal vez quieras apartar la mirada: urgente, oportuna y un documento histórico esencial de una atrocidad que está en curso.

COYLE: Esta temporada de premios ha estado marcada por la ausencia casi total de menciones en el escenario de las guerras en Ucrania y Gaza. La gran excepción a eso es el sobrio reportaje contenido en “20 días en Mariúpol”, que documenta desgarradoramente los primeros días de la invasión rusa de Ucrania. Cabe señalar, también, que este premio fue otorgado hace un año a “Navalny”, el retrato íntimo del recientemente fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny.

LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

Nominados: “Io Capitano” (“Yo capitán”), Italia; “Perfect Days” (“Días perfectos”), Japón; “La sociedad de la nieve”, España; “Das Lehrerzimmer” (“Sala de profesores”), Alemania; “The Zone of Interest” (“Zona de Interés”), Reino Unido.

COYLE: El premio seguramente será para “The Zone of Interest”, el escalofriante y magistral drama sobre el Holocausto de Jonathan Glazer. Está nominada a mejor película, lo que habla de la alta estima de la academia por la película. Sin embargo, mi película favorita de 2023, la sublime película finlandesa “Kuolleet lehdet” (“Hojas de otoño”), que fue preseleccionada, habría sido mi elección. O la radiante “Perfect Days” de Wim Wenders, fácilmente la mejor película sobre un limpiador de inodoros de Tokio que jamás hayas visto.

BAHR: Esta es siempre la categoría más cruel, en la que todo el cine internacional se reduce a cinco nominados. ¿Por qué no 10 aquí también? Y, tienes razón, cuando una película internacional también obtiene una nominación a mejor película, por lo general puedes apostar con seguridad a que ganará este premio como mínimo. Pero incluso un Oscar parece demasiado pequeño para algo como el filme de Glazer. Citando a un amigo: ”’The Zone of Interest” se siente más como una pieza de museo que como una obra de entretenimiento”.

LARGOMETRAJE ANIMADO

Nominados: “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”); “Elemental” (“Elementos”); “Nimona”; “Robot Dreams” (“Mi amigo robot”); “Spider-Man: Across The Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del spider-verso”).

BAHR: A diferencia de otros años en la categoría de largometrajes animados, la mayoría de estas películas son muy merecedoras del reconocimiento. “Spider-Man: Across the Spider Verse” es probablemente la favorita, pero como la primera ya ganó el premio, me quedo con “El niño y la garza” de Hayao Miyazaki. Miyazaki tiene dos Oscar, uno competitivo por “El viaje de Chihiro” y un trofeo honorífico de la Junta de Gobernadores de la academia. Aún así, ya sea que esta sea su última película o no (sigue sin ser definitivo al respecto), sería uno de esos momentos imperdibles, especialmente porque no asistió a la ceremonia de 2003 (lo hizo para protestar contra la guerra de Irak).

COYLE: Esto se reduce a “El niño y la garza” o “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Me encantan los dos, pero voy a ir con la secuela de “Spider-Verse”. Triunfó en los Premios Annie, un fuerte precursor, y amplió lo que las secuelas pueden representar en Hollywood. La original de 2018 también ganó este premio, por lo que una victoria para “Across the Spider-Verse” sería la primera vez que las dos primeras películas de una franquicia ganan el premio a la mejor película animada.

