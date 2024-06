Queen vendió su catálogo musical a Sony Music por más de 1,000 millones de dólares

Compartir en:









Queen, la legendaria banda de rock exliderada por Freddie Mercury, ha alcanzado un acuerdo con Sony Music para la adquisición de su catálogo musical, según información de Variety. Este acuerdo, el cual incluye también mercancía y otros negocios, excluye los ingresos generados por las actuaciones en vivo de la banda. El valor del convenio se ha estimado en 1,27 mil millones de dólares (1.000 millones de libras esterlinas), convirtiéndose en el mayor de su tipo hasta la fecha.

En comparación, en 2021, Bruce Springsteen vendió su catálogo a Sony por un estimado de 500 millones de dólares (393 millones de libras esterlinas). Asimismo, en 2022, la compañía estadounidense adquirió todo el catálogo de Bob Dylan en otro acuerdo relevante por 200 millones de dólares Además, Sony también compró el 50 por ciento del catálogo de Michael Jackson por aproximadamente 600 millones de dólares (471 millones de libras esterlinas).

Variety añade que otro postor estuvo cerca de asegurar el catálogo de Queen, pero no logró igualar la histórica oferta. Actualmente, no está claro quién fue esta parte, pues Sony Music se ha negado a comentar sobre el acuerdo y no ha lanzado ningún comunicado de prensa al respecto.

El repertorio de Queen incluye éxitos atemporales como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love”, y “Another One Bites the Dust”, canciones que siguen siendo populares y lucrativas tanto en streaming como en diferentes licencias publicitarias, cinematográficas y televisivas.

La logística detrás del trato con Queen sigue siendo complicada, ya que Disney posee los derechos de grabación de la banda en Estados Unidos y Canadá, según un acuerdo que se firmó en la década de los 90. De igual manera, hay que recordar que Universal Music Group es el distribuidor mundial de la banda y continuará siéndolo durante los próximos años hasta que expire el contrato existente.

Según documentos corporativos, los miembros sobrevivientes de Queen —Brian May, Roger Taylor y John Deacon— junto con el patrimonio del fallecido líder Freddie Mercury, son accionistas equitativos en Queen Productions Ltd. La empresa informó que contaba con ingresos de 52 millones de dólares (40.8 millones de libras esterlinas) en 2022.

Además, en una subasta reciente, el piano de 1973 de Mercury usado para componer “Bohemian Rhapsody” se vendió por 2,2 millones de dólares (1,7 millones de libras). Este instrumento superó el precio de 2,1 millones de dólares pagado por el Steinway de John Lennon, utilizado para escribir “Imagine”, según informó el Wall Street Journal. La colección de Mercury, descrita en su momento como “exquisitos desordenes”, incluía también las letras manuscritas de la canción de ópera de rock de Queen, vendidas por 1,7 millones de dólares. Los 15 folios, escritos en papelería de una aerolínea que ya no existe, revelaron que inicialmente la canción casi se llamó “Mongolian Rhapsody” antes de que el cantante lo cambiara a “Bohemian”. En otras noticias relacionadas con Queen, el guitarrista y miembro fundador Brian May levantó titulares tras elogiar a Pete Townshend de The Who, diciendo que él “básicamente inventó” la guitarra de rock. Recientemente, May se unió a The Offspring en el escenario para una actuación en vivo de “Gone Away” y una versión de “Stone Cold Crazy”. También colaboró con el compositor y performer francés Jean-Michel Jarre en el Festival Starmus. La historia de Queen comenzó en 1970 y, con Freddie Mercury al frente, la banda rápidamente se convirtió en uno de los actos más grandes y duraderos de la música rock. Tras la muerte de Mercury en 1991, el legado de la banda se ha mantenido vivo no solo a través de reproducciones y ventas, sino también mediante la realización de musicales, películas y diversas asociaciones comerciales.