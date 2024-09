Proyección de concierto de Juan Gabriel es vista por 70.000 en el Zócalo de la Ciudad de México

Fans de Juan Gabriel cantan durante una proyección de uno de sus conciertos en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fans de Juan Gabriel con afiches previo a una proyección de uno de sus conciertos en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alan Castañeda besa a su novia Ingrid Flores previo a una proyección de un concierto de Juan Gabriel en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jhoanfa "El Espejo de Juan Gabriel", un imitador del fallecido astro mexicano Juan Gabriel, actúa junto a un club de fans antes de la proyección de uno de los conciertos de Juan Gabriel en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 22 de septiembre de 2024.(Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una fan de Juan Gabriel con un sombrero con su imagen previo a una función de uno de sus conciertos en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Manuel Torres se toma una selfie con su esposa Ana Ordaz, centro, y su hija Paola Torres previo a una proyección de un concierto de Juan Gabriel en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jhoanfa "El Espejo de Juan Gabriel", un imitador del fallecido astro mexicano Juan Gabriel, posa antes de la proyección de uno de los conciertos de Juan Gabriel en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.