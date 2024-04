Protestas y amenazas terroristas implicarán mayor seguridad en Eurovisión

La ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 2013, Emmelie de Forest de Dinamarca, galardonada por su canción “Only Teardrops”, sostiene su trofeo al posar para los fotógrafos tras la final del Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena Malmö en Malmö, Suecia, el 18 de mayo de 2013. La seguridad será estricta durante el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo mes en el sur de Suecia. Activistas propalestinos que quieren que Israel quede fuera de la contienda han anunciado grandes manifestaciones. (Foto AP/Alastair Grant, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.