Pollito Tropical compra su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo

“No me gustaría que mi hijo o mi hija me diga que va a ser gay a temprana edad, porque va a pasar trabajo hasta por gusto, porque en su casa no le va a faltar el amor, pero en la calle todo el mundo es malo y te critican. Yo he sufrido mucho por ser así”, afirmó el influencer.

Conmocionado, el cubano recordó que su entrada a los EEUU estuvo marcada por momentos amargos. Con solo nueve años de edad supo lo que era la discriminación en las instituciones escolares.

Lejos de las malas experiencias, Pollito se mantiene enfocado en su carrera. Con su estilo único y su mensaje positivo, continúa inspirando a sus seguidores a través de su contenido en línea. A día de hoy, se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la comunidad de creadores de contenido de habla hispana.

Álvarez comenzó su carrera en las redes sociales en 2016. Su contenido inicialmente se centraba en videos de comedia y parodias, ganado rápidamente popularidad debido a su carisma, sentido del humor y habilidad para conectar con la audiencia.

FUENTE: periodicocubano.com