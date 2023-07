Policía declaró muerta a Sinéad O’Connor en una vivienda de Londres

ARCHIVO - La música irlandesa Sinead O'Connor llega a la Gala Inspiration de amfAR en Los Ángeles el 27 de octubre de 2011. O'Connor, la talentosa cantautora irlandesa que se convirtió en una superestrella, que era conocida tanto por sus luchas privadas y acciones provocativas como por su música feroz y expresiva, ha muerto a los 56 años. La familia de la cantante emitió un comunicado este miércoles informado por la BBC y RTE. (Foto AP/Matt Sayles, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.