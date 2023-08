Peso Pluma encabeza lista de finalistas de los Billboard de la Música Latina

ARCHIVO - El cantante mexicano Peso Pluma sonríe al hablar con el primer pitcher Julio Urias antes de lanzar la primera bola del partido entre los Dodgers de Los Angeles y los Piratas de Pittsburgh el 5 de julio de 2023 en Los Angeles. Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina con 21 menciones, según se anunció el 24 de agosto de 2023. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.