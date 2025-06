PAULINA RUBIO HACE EL MEJOR SHOW DE LA NOCHE EN EL FESTIVAL GRAN RESERVA DE LA RIOJA

El Festival Gran Reserva, que reúne cada año a miles de personas en Logroño para celebrar la música, la cultura y el vino, vivió uno de sus momentos más intensos con la llegada de Paulina Rubio al escenario principal. Envuelta en luces doradas y con un look brillante que evocaba su icónica estética de diva del pop latino, Rubio abrió su show con el hit “Yo no soy esa mujer”, provocando una ola de ovaciones y coros multitudinarios que no se detuvo hasta la última nota.