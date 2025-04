Patricia Riggen busca acción “impecable y enorme” para “G20”

Viola Davis llega al estreno de G20 presentado por Amazon MGM Studios en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles, California, el jueves 27 de marzo de 2025.(photo: Alex J. Berliner) via AP Images ©2025 ABImages

Sue Kroll, Albert Cheng, Mike Hopkins, Julie Rapaport, Anthony Anderson, Patricia Riggen, Viola Davis, Marsai Martin, Anthony Star, Ramón Rodríguez y Courtenay Valenti asisten al estreno mundial de G20 de Amazon MGM Studios en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el jueves 27 de marzo de 2025. (photo: Alex J. Berliner/ABImages) via AP Images ©2025 ABImages

La directora Patricia Riggen asiste al estreno mundial de G20 de Amazon MGM Studios en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el jueves 27 de marzo de 2025. (photo: Alex J. Berliner/ABImages) via AP Images ©2025 ABImages

Patricia Riggen, Viola Davis, Julius Tennon y Marsai Martin asisten a la presentación de Amazon MGM Studios del estreno mundial de la fiesta posterior al G20 en Mother Wolf en Los Ángeles, California, el jueves 27 de marzo de 2025. (Foto Alex J. Berliner/ABImages) via AP Images ©2025 ABImages

Viola Davis llega al estreno de G20 presentado por Amazon MGM Studios en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles, California, el jueves 27 de marzo de 2025.(photo: Alex J. Berliner) via AP Images ©2025 ABImages

“Sabíamos que iba a tener un estreno global, Amazon estrenará la película en más de 240 países en el mundo”, dijo Riggen. “Para mí era muy importante que la película tuviera un punto de vista global, para no hacerla simplemente una película centrada en lo estadounidense, como estamos acostumbrados en Hollywood, sino darle a otros personajes y otras nacionalidades espacio para también ser heroicos y contribuir en la historia”.

“No me gustan las películas de acción que no tienen historia o que no tienen personajes que te enamores de ellos o que te conmuevan o que te importen; había que incorporar esos momentos y protegerlos”, señaló Riggen.