Pareja que quedó captada teniendo sexo dentro de un Teleférico en Ecuador demandarán empresa que filtró video sexual

Es por eso que los involucrados, tanto la mujer como el hombre, no se han quedado con los brazos cruzados y ahora buscarán que se les beneficie, pero sobre todo, pare el constante acoso que reciben desde que sus actos se hicieron virales.

Por su parte, también se supo que apenas una sanción administrativa para los protagonistas del video, pues la falta cometida no viola el Código Orgánico integral Penal de Ecuador, donde, desde 2014, se estipuló no prohibir los actos que son considerados de "satisfacción de necesidades corporales".

La mujer que fue grabada con su pareja teniendo sexo pide respeto

Después de que las muestras públicas de amor se convirtieran en material viral en Ecuador, México y otras partes del mundo, en las últimas horas, a través de un perfil de TikTok, aparentemente de Tatiana Tuares, la ecuatoriana solicitó a los internautas que ya no sigan compartiendo el clip, y pidió empatía al señalar que cualquiera está expuesto a este tipo de escarnio.

"Les pido de todo corazón a las personas que aún siguen compartiendo el vídeo que ya no lo hagan. No traten de dañar la imagen de una mujer. Hoy me paso a mí, pero mañana puede ser a uno de sus familiares", sentenció.