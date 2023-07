Para sobrevivientes de abusos del clero, la protesta de Sinéad O’Connor fue valiente y profética

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La cantante irlandesa Sinead O'Connor de pie sola mientras el público la abuchea en la celebración por el 30 aniversario de Bob Dylan en Nueva York el 16 de octubre de 1992, 13 días después de que rompiera una fotografía del papa Juan Pablo II durante una aparición en "Saturday Night Live" izquierda, y el papa Juan Pablo II en el papamobil en Praga el 21 de abril de 1990. Más de 30 años después, la protesta de O'Connor en “Saturday Night Live” es recordada por algunos como un acto profano, pero para otros, incluyendo los sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero católico, fue profética de la ola mundial de denuncias que estaba por venir. (Foto AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Esa noche, O’Connor, con la cabeza rapada y mirando directamente a la cámara, estaba de pie sola entonando a capela “War” de Bob Marley. Tras entonar los versos finales “We know we will win/ We have confidence in the victory/of good over evil” (Sabemos que venceremos/Tenemos confianza en la victoria/del bien sobre el mal), puso frente a la cámara una fotografía del Papa Juan Pablo II.