Papá vuelve soltero e interpretado por Mauricio Ochmann

En esta imagen proporcionada por ViX, de izquierda a derecha, David Aguilar, Mauricio Ochmann, Erick Velarde, Paloma Ruiz, fondo, y Norma Angélica in a scene from the series "Papa soltero". (ViX vía AP)

En esta imagen proporcionada por ViX Norma Angelica, de izquierda a derecha, David Aguilar, Erick Velarde, frente al centro, Mauricio Ochmann, Ana Tena y Romina Poza en una escena de la serie "Papa soltero". (ViX vía AP)

En esta imagen proporcionada por ViX, Mauricio Ochmann, Martín Saracho y Romina Poza en una escena de la serie "Papa soltero". (ViX via AP)

En esta imagen proporcionada por ViX, Erick Velarde, Mauricio Ochmann y David Aguilar en una escena de la serie "Papa soltero". (ViX via AP)

El actor Mauricio Ochmann posa durante una entrevista sobre la serie mexicana de comedia "Papá soltero", en la Ciudad de México, el miércoles 11 de junio de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved