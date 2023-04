OVI le regala un Land Rover a su mamá. Su primer carro en EEUU

En la descripción del audiovisual, OVI aseguró que su mamá “todavía ni se lo cree, su primer carrito en los USA jajaja ya ni quiero cosas pa’ mi, me llena más ayudar a mi familia y los míos”. No es la primera vez que el cantante habla sobre lo feliz que se siente de ver a sus allegados cómodos.

De este nuevo álbum el cubano ha afirmado que es el mejor trabajo de su carrera: “uno de los proyectos más completos que he hecho en toda mi carrera EL ASERE DE ASERES hemos venido trabajando este álbum con mucho amor y dedicación por días y noches para que ustedes puedan disfrutar de una buena música, les comento que tengo colaboraciones con muchos hermanos de todo el mundo en este álbum les traigo todas las esencias que me caracterizan y me hicieron ser quien soy aparte de ustedes desde corridos, TRAP, dembow y reggaetón, cuento con ustedes como siempre agradecido de por vida por no dejarme solo nunca y por siempre creer en mí no los voy a defraudar, dejemos que hable la música”.

FUENTE: periodicocubano.com