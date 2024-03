“Oppenheimer” se mantiene sobria, otros ganadores celebran en la fiesta de Vanity Fair

El equipo de “Oppenheimer” no fue el más alborotado en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair el domingo por la noche, pero no necesitaban serlo, ya habían ganado.

Es una de las varias fiestas de la noche de los Oscar que se celebran en toda la ciudad después de la gala. La mayoría de los ganadores, incluidos Nolan y Thomas comienzan la celebración en el Baile de los Gobernadores, la fiesta oficial posterior a los Oscar realizada en el mismo teatro que la ceremonia donde puedes grabar tu estatuilla con tu nombre.

Greta Gerwig se dirigía allí después de la gala, pero primero tenía que encontrar a sus padres. Se quedó de pie en el vestíbulo del Dolby tratando de mirar hacia los diferentes palcos. Finalmente, decidió llamar “papá, papá, ¿estás arriba o estás abajo?”

Unos minutos más tarde se encontró con uno de sus Kens (Kingsley Ben-Adir) y recapituló la interpretación de “Im Just Ken” una vez más, mientras dentro de la fiesta su esposo Noah Baumbach y su hijo buscaban algo de comida.

Junto a la estación de grabado, la ganadora del premio a la mejor actriz, Emma Stone, pudo compartir un momento con otros ganadores de “Poor Things” (“Pobres criaturas”), como la diseñadora de vestuario Holly Waddington. Ambas posaron alegremente con sus estatuillas y Stone volvió a reírse de su vestido.

La directora de “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”), Justine Triet, pasó directamente de grabar su premio al mejor guion original a la cercana estación de caviar y filete. Pronto, la mayoría de las estrellas y ganadores salieron a la fiesta de Vanity Fair.

Al otro lado de la ciudad, la presidenta de Universal, Donna Langley, también celebró la noche triunfal de su compañía para “Oppenheimer” y “The Holdovers” (“Los que se quedan”) en el Soho House, un club privado con vistas panorámicas de la clara noche de Los Ángeles. Incluso Steven Spielberg hizo una larga aparición para felicitar, antes en la ceremonia había entregado el Oscar de mejor dirección a Nolan.

Emily Blunt, John Krasinski y el ganador del premio a mejor actor Cillian Murphy se acurrucaron en un rincón para disfrutar de la noche. También estuvo presente la ganadora a la mejor actriz de reparto Da’Vine Joy Randolph, todavía con su impresionante vestido de Louis Vuitton, y con quien todos querían hablar sobre su memorable discurso, y su compañero de reparto Dominic Sessa, que se había cambiado a una chaqueta negra de lentejuelas.

Las lentejuelas también abundaron en la fiesta de Vanity Fair, cuyo código de vestimenta podría calificarse como “corbata negra aflojada”. Muchos llegan con los esmóquines y vestidos de la ceremonia. Otros llevan atuendos más informales, pero no menos ornamentados.

Usher iba con una chaqueta blanca de lentejuelas sobre el pecho descubierto. Barry Keoghan lució una chaqueta de lentejuelas similar sobre una camiseta sin mangas de malla, luciendo no muy diferente de su personaje de “Saltburn” (“Saltburn: El Laberinto”) cuando se congració con la nobleza.

La lista de invitados a la fiesta siempre se extiende mucho más allá de Hollywood hacia la música, la moda, la literatura y los deportes.

Serena Williams y LeBron James, quienes han sido invitados en los últimos años, pasaron el rato en el patio.

James fue una estrella entre las estrellas mientras se elevaba con su gran altura sobre la multitud con una chaqueta de esmoquin blanca y gafas de sol, al tiempo que sostenía una copa de champán. Se convirtió en un imán instantáneo para las fotos.

En la entrada, donde muchos caminan por la última alfombra roja de la temporada de premios, Anya Taylor-Joy saludó a Matteo Bocelli, quien cantó durante el segmento “In Memoriam” con su padre, el tenor italiano Andrea Bocelli.

”¿Estabas nervioso por cantar? Hiciste un trabajo hermoso”, dijo.

“Grazie”, le espondió.

Junto con bandejas de In-N-Out, los camareros circulaban con flores de calabaza fritas rellenas de queso y pizza a los cuatro quesos. Ke Huy Quan, ganador del premio al mejor actor de reparto el año pasado por “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y uno de los presentadores del premio para Robert Downey Jr. por “Oppenheimer” este año, tomó una rebanada del pastel después de caminar por la alfombra y le dio mordiscos como si no hubiera comido en todo el día.

La pista de baile estaba más cerca del centro de la acción de lo habitual este año, lo que le dio a la sala un ambiente más parecido a un club nocturno, pero dificultó platicar y sobre todo escuchar conversaciones ajenas. La música incluyó mucho Prince y Michael Jackson.

Mientras sonaba “September” de Earth, Wind and Fire, Jon Hamm estaba de pie bebiendo un cóctel en el bar más cercano, medio bailando mientras abrazaba a Brett Goldstein de “Ted Lasso” y charlaba con la estrella de “Schitt’s Creek” Catherine O’Hara. Más tarde, Hamm habló y se rio bastante con John Mulaney, uno de los presentadores de la noch. Los dos intercambiaron besos en la mejilla mientras se separaban.

Cerca de allí, Jeffrey Wright, nominado a mejor actor por “American Fiction” (“Ficción estadounidense”), habló intensamente con el director John Waters.

La estrella de “Anyone But You” y “Euphoria”, Sydney Sweeney, estaba de pie con un vestido blanco con su prometido Jonathan Davino a su lado.

Afuera, un integrante de la dupla ganadora del premio a mejor dirección del año pasado, Daniel Scheinert por “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), conversó con el actor de “Sound of Metal” (“El sonido del metal”) Riz Ahmed, el actor de “Beef” Steven Yeun y Greta Lee, estrella de la nominada a mejor película por “Past Lives” (“Vidas pasadas”).

Al menos un ganador de “Oppenheimer” sí estaba animado. A medida que se acercaba la medianoche, Ludwig Göransson, quien ganó su segundo Oscar a la mejor música original por su partitura para la película, destrozó la pista de baile, bailando y haciendo el paso del hombre en la luna con su estatuilla en una mano.

El suyo no fue el único Oscar en la pista. Otros rostros menos conocidos bailaron junto a él, celebrando la invitación instantánea que te da una victoria, independientemente de la categoría o tu fama, a la fiesta absurdamente repleta de estrellas donde los trofeos son las verdaderas celebridades.

