“Oppenheimer” gana el Oscar a mejor película, Emma Stone es la mejor actriz

Un trabajador ayuda a colocar una estatua de los Oscar en la alfombra roja previo a la 96a entrega de los Premios de la Academia el sábado 9 de marzo de 2024, en Los Angeles. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Da'Vine Joy Randolph recibe el premio a mejor actriz de reparto por su papel en "The Holdovers" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Raney Aronson-Rath, de izquierda a derecha, Vasilisa Stepanenko, Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Michelle Mizner, y Derl McCrudden reciben el premio a mejor largometraje documental por "20 Days in Mariupol" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

El elenco y el equipo de "Oppenheimer" reciben el premio a mejor película en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Un trabajador prepara la alfombra roja junto a una estatua de los Oscar previo a la 96a entrega de los Premios de la Academia el sábado 9 de marzo de 2024, en Los Angeles. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El anfitrión Jimmy Kimmel habla en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Christopher Nolan acepta el Oscar por mejor dirección por la cinta "Oppenheimer" durante la ceremonia el domingo 10 de marzo de 2024 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP Foto/Chris Pizzello)

Emma Thomas, izquierda, y Christopher Nolan reciben el premio a mejor película por "Oppenheimer" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Un trabajador ayuda a colocar una estatua de los Oscar en la alfombra roja previo a la 96a entrega de los Premios de la Academia el sábado 9 de marzo de 2024, en Los Angeles. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Cillian Murphy recibe el premio a mejor actor por "Oppenheimer" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Emma Stone recibe el premio a mejor actriz por "Poor Things" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Robert Downey Jr. acepta su premio a mejor actor de reparto por su papel en "Oppenheimer" durante los Oscar, el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. (AP Foto/Chris Pizzello)