OJ Simpson es cremado, no se planea un funeral público

ARCHIVO - O.J. Simpson se sienta en su lectura de cargos en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 22 de julio de 1994. El abogado de O.J. Simpson, Malcolm LaVergne, dijo que Simpson fue cremado. No se tienen planes para un funeral público. El abogado está a cargo del patrimonio financiero del fallecido astro de fútbol americano, actor y famoso acusado de homicidio. (Foto AP/Pool/Lois Bernstein, Pool)

El abogado Malcolm LaVergne dijo a The Associated Press que estuvo presente, junto con otras personas no especificadas, en la cremación matutina en la funeraria Palm Mortuary en el centro de Las Vegas.