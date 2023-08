Nuevo temor por la salud de Britney Spears tras su divorcio: alejada de su padre, quiénes se encargan de asistirla

El padre de Britney ha desaparecido completamente de su vida tras el escándalo en el que se convirtió el fin de la tutela que impuso a su hija por más de una década; su madre intentó reparar su relación yendo a visitarla, pero al parecer, las cosas no resultaron del todo bien. Más recientemente, Britney volvió a ponerse en contacto con su hermana menor, Jamie Lynn, acompañándola a la grabación de la cinta Zoey 102, continuación directa de la serie Zoey 101. Jamie Lynn compartió en una reciente entrevista que su relación con Britney está meramente bien, pero parece que está lejos de ser la relación fraternal que ahora Britney necesita.

Según reportes de TMZ, Bryan, hermano mayor de Britney, es el que más se ha esforzado por ayudarla, yendo a visitarla a su casa de Los Ángeles y haciendo ejercicio con ella para que no se sienta sola. Sin embargo, no es seguro que esa dinámica continúe por mucho tiempo más dado lo volátil que es el estado de ánimo de Britney.

Según el tabloide estadounidense, Rosengart y Hudson ayudan a Britney “a alimentarse, a acudir a sus citas y a gestionar cualquier oportunidad profesional que se le presente”. Rosengart aseguraría que la salud mental de Britney no es un tema por el cual preocuparse, pero varios usuarios de redes no están de acuerdo.

El mensaje fue acompañado de un video de Britney haciendo un sugerente baile vestida con botas hasta la rodilla, un top negro y una tanga verde, lo que volvió a encender las alarmas sobre su salud mental. Posteriormente, un nuevo video llegó donde Britney tiene el torso desnudo y sólo lo cubre con sus manos y un cobertor.

Posteriormente, otro video causó aún más escándalo con Britney y un sujeto que finge lamerle la pierna. En otra escena del video, Britney es cargada por varios hombres mientras usa un vestido verde, botas blancas y lentes de sol en plena noche. Entre los sujetos sin camisa que tomaron a Britney en brazos se encuentra Cade Hudson, el mánager de la cantante.

El extraño video estuvo acompañado de un mensaje que recitaba lo siguiente:

“¡Cuando vas a quedar con un supuesto “amigo” y conduces una hora para comer pollo! Luego tienes que esperar en el coche y necesitas ir al baño... Sabía que los paparazzi estaban avisados porque el coche en el que estaba nunca se había usado antes... así que ¿cómo me siguieron? Malibu Canyon Road es la carretera más horrible para conducir... así que, ¿qué hace una p*rra como yo? Me pongo mi vestido verde y me presento a mis amigos. Invité a mis chicos favoritos y jugamos toda la noche”.

Estas publicaciones han hecho que los fanáticos se manifiesten en redes pidiendo que busquen ayuda para Britney Spears, quien al parecer no está tomando su ruptura tan bien como asegura estarlo haciendo. No obstante, Rosengart asegura que no hay planes de alargar las terapias o la medicación de Britney.

FUENTE: INFOBAE