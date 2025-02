¿Natasha Araos impide que Chyno Miranda vea a su hijo? La polémica crece en redes

La polémica en torno a Chyno Miranda y su hijo Lucca sigue creciendo, luego de que su exesposa, Natasha Araos, respondiera a señalamientos sobre su supuesto papel en el distanciamiento entre el cantante y el niño. Aunque Araos intentó desviar la atención asegurando que Miranda no ve a su hijo desde hace cinco años y que no se comunica con él hace más de un año y medio, muchos seguidores no le creen y la acusan de ser la responsable de esta separación.