Musical de Tina Turner hará su primera gira tras muerte de la estrella

“Tina” se estrena en Los Ángeles en el Teatro Pantages de Hollywood el miércoles, muy cerca de donde se encuentra su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood y de donde grabó para Capitol Records. Se presentará allí hasta el 9 de julio, seguido de dos semanas en el Segerstrom Center for the Arts en Costa Mesa y paradas en San Diego, San Francisco y San José a finales de este verano.

Turner, quien sobrevivió a un matrimonio horrible para triunfar en la mediana edad con éxitos como “What’s Love Got to Do With It” y “Better Be Good To Me”, murió el mes pasado en Küsnacht, cerca de Zúrich. Tenía 83 años.