Muere John Sinclair, activista de la marihuana inmortalizado en canción de John Lennon

“They gave him 10 for two/What else can Judge Colombo do/We gotta set him free” (Le dieron 10 por dos / ¿Qué más puede hacer el juez Colombo? / Tenemos que liberarlo), cantó Lennon en “John Sinclair”, una canción que el ex Beatle escribió y que inmortalizó al activista.

Y lo logró el lunes.

En el momento del arresto de Sinclair, la posesión de marihuana era un delito grave, punible con hasta 10 años de prisión. Fue arrestado en Detroit mientras vivía como poeta y activista que cofundó el Partido de las Panteras Blancas. Recibió la pena máxima.

El día antes del concierto, la Legislatura de Michigan votó a favor de reducir a un delito menor la pena por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, punible con hasta un año de prisión.

Debido a que ya había cumplido dos años y medio, Sinclair fue liberado de prisión tres días después del concierto.

“Para mí, es como entrar en un mundo completamente diferente al que dejé en 1969″, escribió Sinclair en “Guitar Army”, una colección de sus escritos que se publicó a principios de la década de 1970.

Sinclair continuó su defensa de la marihuana, ayudando a marcar el comienzo de la multa simbólica de 5 dólares en Ann Arbor por posesión de marihuana y celebró cuando su estado natal legalizó el uso recreativo del cannabis en 2018.

“Yo soy el pionero. Fui el primero en Michigan que dijo que la marihuana debería ser legal, y dijeron que estaba totalmente loco”, dijo al diario Detroit Free Press en 2019. “Estoy orgulloso de haber participado en esto. Pasé casi tres años en la cárcel por culpa de la marihuana”.

Sinclair nació en Flint en 1941. Su padre trabajó para Buick durante más de cuatro décadas y su madre era una maestra de secundaria que renunció a su trabajo para criar a John y sus dos hermanos. Sinclair creció en Davison, un pueblo no muy lejos de Flint. Se graduó de la Universidad de Michigan-Flint en 1964 con un título en Literatura Inglesa.

Durante las siguientes seis décadas, Sinclair hizo un poco de todo: incursionar en el arte performance, el periodismo, el activismo cultural y político. Y, por supuesto, la poesía.

“You got to/live it not just/say it or/play it that’s what this is/all/about” (Tienes que vivirlo, no solo decirlo o interpretarlo, de eso se trata esto), escribió Sinclair en un poema de 1965.

Tras la disolución del Partido de las Panteras Blancas en 1971, Sinclair formó y presidió el Partido Popular Arco Iris, que abrazó el marxismo-leninismo y promovió la lucha revolucionaria por una “comunidad comunal, sin clases, antiimperialista, antirracista y antisexista... cultura de la liberación”.

Sinclair luchó orgullosa y agresivamente por políticas progresistas como parte del floreciente movimiento de la “Nueva Izquierda”.

“En aquellos tiempos, nos considerábamos revolucionarios”, dijo en 2013. “Queríamos una distribución equitativa de la riqueza. No queríamos que el 1 por ciento de los ricos dirigiera todo. Por supuesto, perdimos”.

Sinclair a menudo se mantuvo en el mundo de la música, manejando durante un tiempo a Mitch Ryder y quizás más notablemente a MC5, un quinteto con sede en Detroit conocido por “Kick Out the Jams” y como un precursor del movimiento punk de rock duro.

En “Guitar World”, Sinclair describió “la enloquecida guerra de guerrillas que estábamos librando con el MC5”.

La muerte de Sinclair se produjo solo dos meses después del fallecimiento del cofundador de MC5, Wayne Kramer.

Sinclair también promovió conciertos y festivales y ayudó a establecer el Taller de Artistas de Detroit y el Centro de Jazz de Detroit. Enseñó historia del blues en la Universidad Estatal de Wayne; presentó programas de radio en Detroit, Nueva Orleans y Ámsterdam; y escribió notas para álbumes de artistas como The Isley Brothers y Harold Melvin & The Blue Notes.

Sinclair nunca dejó de promover y participar en el uso de la marihuana.

Ayudó a crear Hash Bash, una celebración anual de marihuana en la Universidad de Michigan, y se desempeñó como coordinador estatal de la sección de Mchigan de NORML, la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana.

“El único tema en el que realmente me he mantenido activo es la marihuana, porque es muy importante”, dijo a Free Press. “Ha sido una guerra continua durante 80 años contra personas como tú y como yo. No tienen por qué meterse con nosotros por drogarnos”.

Sinclair tuvo dos hijas de su matrimonio con Leni Sinclair. Se divorciaron en 1988. En 1989, Sinclair se casó con Patricia Brown.

