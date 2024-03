Miyazaki no está listo para retirarse después de ganar un Oscar

Wim Wenders, izquierda, y Koji Yakusho llegan a los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis)

ARCHIVO - Hayao Miyazaki llega a la 6a entrega anual de los Premios de los Gobernadores en Los Ángeles en una fotografía del 8 de noviembre de 2014. Miyazaki ganó su segundo Oscar por "El niño y la garza" el 10 de marzo de 2024. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Hayao Miyazaki, a la derecha, uno de los directores más admirados y exitosos de la animación japonesa, sonríe con Toshio Suzuki, presidente y productor de Studio Ghibli Inc., mientras se dan la mano durante una conferencia de prensa sobre su retiro en Tokio el 6 de septiembre de 2013. Miyazaki volvió de su retiro y ganó el Oscar por el largometraje animado “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”) a los 83 años. (Foto AP/Koji Sasahara, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Masaki Takahashi, de izquierda a derecha, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, y Tatsuji Nojima reciben el premio a mejores efectos visuales por "Godzilla Minus One" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Masaki Takahashi, de izquierda a derecha, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, y Tatsuji Nojima posan en la sala de prensa con el premio a mejores efectos visuales por "Godzilla Minus One" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Takashi Yamazaki posa con un muñeco de Godzilla y el premio a mejores efectos visuales por "Godzilla Minus One" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El equipo de Godzilla Minus One llega a los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto John Locher/Invision/AP)

Dave Mullins, de izquierda a derecha, Brad Booker,y Sean Ono Lennon reciben el premio a mejor cortometraje animado por "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" en los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

