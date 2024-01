Miss Japón es de origen ucraniano, su coronación lleva a interrogantes de la identidad japonesa

Shiino ha vivido en Japón desde los 5 años y se convirtió en ciudadana naturalizada en 2022. Ahora, con 26 años, trabaja como modelo y dice que tiene un sentido de identidad japonesa tan fuerte como cualquier otra persona, a pesar de su apariencia no japonesa.

“Realmente es como un sueño”, dijo Shiino en japonés fluido en su discurso de aceptación entre lágrimas el lunes. “Me he enfrentado a una barrera racial. A pesar de que soy japonesa, ha habido momentos en los que no me han aceptado. Hoy estoy muy agradecida de haber sido aceptada como japonesa”.