Metallica pone a bailar “La Chona” en México

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los miembros de Metallica Robert Trujillo, de izquierda a derecha, Lars Ulrich, James Hetfield y Kirk Hammett durante su presentación en la ceremonia y concierto del Premio Gershwin a la Canción Popular 2024 de la Biblioteca del Congreso en honor a Elton John y Bernie Taupin en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. Metallica se presentará en cuatro conciertos en la Ciudad de México del 20 al 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pero como dijo Hetfield, a los fans mexicanos de Metallica les gusta el rock y les gusta pesado. En el concierto no podían faltar clásicas como “Harvester of Sorrow”, “Fuel” y “Seek & Destroy”, aunque también se dieron espacio para incluir canciones de su nuevo álbum “72 Seasons” incluyendo “If Darkness Had a Son”, “Shadows Follow” y el tema que da título a su disco. Además, hubo otros lados B muy bienvenidos como “The Day That Never Comes”.