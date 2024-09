Memorias de Salman Rushdie sobre el ataque que sufrió compiten por un importante premio literario

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Salman Rushdie posa para un retrato para promocionar su libro "Knife: Meditations After an Attempted Murder", en el Deutsches Theatre de Berlín, Alemania, el 16 de mayo de 2024. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Otros semifinalistas para el premio de no ficción incluyen al australiano Richard Flanagan por sus memorias “Question 7″ y varias obras sobre la historia asiática, incluyendo “Judgement at Tokyo: World War II on Trial and the Making of Modern Asia” de Gary J. Bass y “A Man of Two Faces: A Memoir, A History, A Memorial” de Viet Thanh Nguyen.