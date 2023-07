Marilyn Manson podrá alcanzar acuerdo por limpiarse la nariz sobre videógrafa

ARCHIVO - Marilyn Manson asiste al noveno concierto benéfico anual "Home for the Holidays" en Los Ángeles, el 10 de diciembre de 2019. Un abogado en New Hampshire presentó un aviso de intención de no impugnar los cargos contra Manson, quien está acusado de escupir y limpiarse la nariz sobre una camarógrafa en un concierto de 2019. Se espera que Manson, cuyo nombre legal es Brian Warner, no impugne solo uno de los delitos menores el jueves 20 de julio de 2023. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) 2019 Invision