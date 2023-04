Maribel Guardia: "que vuele alto mi hijo"

En sus primeras declaraciones tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, la actriz y cantante Maribel Guardia pidió orar por su familia y a pesar de reconocer que no hay dolor más grande que perder a un hijo, dijo tener fe en que volverán a encontrarse.

"Les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran (buscando) de arriba para abajo", dijo el martes por la noche a medios de comunicación reunidos a las afueras de su casa en la Ciudad de México .

"Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos", señaló.

Durante sus declaraciones Guardia no pudo contener el llanto y estuvo abrazada por su nuera, Imelda Garza Tuñón, madre del único hijo de Figueroa. "Gracias a Dios me dejó esta niña tan linda, mi nuera preciosa", dijo Guardia al tiempo que señaló que será su labor continuar con la educación de su nieto. Guardia recordó a Figueroa como un padre dedicado.

"Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor", dijo. "Porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo... no se lo deseo a nadie", señaló.