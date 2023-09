Marc Seguí y Pablo Alborán se dejan llevar con “Mariposas”

“Me gusta la música de Marc, me parece que es muy personal y muy potente”, dijo desde Madrid en la entrevista realizada en conjunto. “Me encantó poder participar, me encantó la generosidad que tuvieron para que yo pudiera escribir mi parte y hacerla también mía. Creo que tenía que ser esta canción”.

El video, en el que aparecen en una especie de obra de teatro con vestuarios vistosos que incluyen zapatillas deportivas extragrandes y mangas extralargas, también tiene mariposas y un piano tapizado de color rosado. Fue filmado en un estudio de Madrid en un caluroso día de julio sin saber que habría algo de drama inesperado.

“Casi se quema porque hubo un pequeño incendio”, dijo Alborán.

“Sobrevivimos; hubo un momento en el que estuvimos a punto de salir corriendo”, apuntó Seguí.

Para Alborán fue un gusto internarse en el llamativo universo de los videos de Seguí, entre cuyos lanzamientos anteriores destacan “5 estrellas”, “Plaza en el cielo” y “Agua salada”.

“Siempre está ese riesgo de que cuando entras en el mundo de otro artista, tengas la sensación de que tienes que cambiar, y en este caso ha sido muy fácil porque lo único que hay en el mundo de Marc es mucha libertad artística”, dijo Alborán. “He podido ser yo dentro de un mundo que a priori parece que es un mundo completamente distinto al mío... Pero no lo es, estamos los dos igual de locos, así que ¡muy guay!”.

Seguí, quien tiene 25 años, también es admirador del arte de Alborán, al que ha escuchado desde antes de que comenzara su propia carrera musical.

“A veces como que me paro a pensarlo y lo que estoy viviendo como que no sé si me voy a levantar en algún momento; es muy fuerte”, dijo. “Literalmente hace tres años saqué mi primera canción y ahora me está pasando todo esto; y es increíble, que Pablo esté en un tema mío, es épico”.

En la familia de Seguí hay otros amantes de la música, sus abuelos cantan en un coro. En su caso no estudió formalmente, todo empezó en una fiesta cuando un chico sacó una guitarra y Seguí se puso a cantar. Alguien los grabó, subieron el video a internet y se volvió viral.

Pero veía como algo imposible volverse profesional, hasta que un amigo le enseñó cómo crear canciones de forma estructurada.

“La verdad es que en tres años he aprendido muchísimo, tanto como persona, como en la música, como en todo”, dijo Seguí, quien recientemente estuvo de gira por Latinoamérica y está por comenzar en octubre su segunda gira por España. “Estoy supercontento y superilusionado”.

Alborán también está por tomar la maleta. En su caso, se presentará en concierto en México en octubre y llegará a ciudades que conocerá por primera vez como Aguascalientes, Mérida, San Luis Potosí y Torreón. También tendrá dos conciertos en el Auditorio Nacional de la capital.

“Para mí México es mi segunda casa; es mi motivación, porque cada vez que voy ahí, el público me recuerda... por qué amo mi trabajo, por qué amo la música”, dijo. “Tengo muchas, muchas ganas de que llegue el momento, de que nos veamos, nos abracemos, cantemos, bailemos y hagan lo que quieran, porque en mis conciertos pueden hacer lo que quieran”.

Después continuará su gira por Ecuador, Argentina, Colombia y Chile. “Vamos a estar sin parar”, dijo.

FUENTE: Associated Press