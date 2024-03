Los Oscar reciben impulso de “Barbie” y “Oppenheimer” en su nivel de audiencia

La gran ganadora del Oscar del año pasado, “Everything, Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), tuvo un buen desempeño en taquilla, recaudó 143 millones de dólares en todo el mundo. Pero no se compara con el monstruo de “Barbenheimer” con el que “Oppenheimer” se acercó a los mil millones de dólares globales y “Barbie” recaudó más de esa cantidad.