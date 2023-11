Lo que sabemos del documental de Shakira sobre su separación de Gerard Piqué

Como diría ella misma en su canción junto a Bizarrap , “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Shakira no solo es una avezada cantante que deleita al público con cada una de sus canciones y presentaciones en vivo, también es una gran empresaria y sabe aprovechar cada oportunidad que se le presenta en la vida, como lo que vamos a hablar ahora.

¿DE QUÉ TRATARÍA EL DOCUMENTAL DE SHAKIRA?

Como lo hemos ido mencionando, esta producción contaría un poco acerca de los primeros años de Shakira en la música, pero el tema principal es su vida en los últimos años, enfocándose muchísimo en el final de su romance con el español Gerard Piqué, el padre de sus hijos. Y es que esa ruptura fue muy mediática por todos los rumores que surgieron en su momento.

Hay pasajes que fácilmente podrían ser contados desde la perspectiva de ella, como la nueva relación de su ex, los primeros días después de confirmarse la separación, el asedio de la prensa, la incertidumbre de qué hacer y a dónde ir, los problemas de salud de sus papás en esos momentos, no saber si mudarse a Miami, etc.

LA FALTA DE OFICIALIZACIÓN

Estos rumores de un posible documental de Shakira son cosas que se manejan desde la especulación. Sin embargo, hasta ahora no hay alguna confirmación acerca del proyecto, por lo que no se puede afirmar con certeza esto. En teoría, debería ser la propia cantante la que dé la noticia a sus fanáticos y a los medios de comunicación.

FUENTE: https://mag.elcomercio.pe/