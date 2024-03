LCD Soundsystem une al público de Ceremonia

La cantante iraní-holandesa Sevdaliza durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante iraní-holandesa Sevdaliza durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante iraní-holandesa Sevdaliza durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

James Murphy de la banda estadounidense LCD Soundsystem durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña RaiNao durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La artista venezolana Arca durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La DJ sudcoreana Peggy Gou durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La DJ sudcoreana Peggy Gou durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Felix Lara de la banda Lara Project durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La banda venezolana Lara Project durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante iraní-holandesa Sevdaliza durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante iraní-holandesa Sevdaliza durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

James Murphy de la banda estadounidense LCD Soundsystem durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La banda estadounidense LCD Soundsystem durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans en el concierto de la banda estadounidense LCD Soundsystem durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans en el concierto de la banda estadounidense LCD Soundsystem durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

James Murphy la banda estadounidense LCD Soundsystem aparece en una pantalla durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña RaiNao durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña RaiNao durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved