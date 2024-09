Laura Pausini: “La palabra arriesgar es muy importante para nosotras las mujeres”

“No me esperaba realmente la nominación, siempre tengo esta idea fija de que cuando una mujer en la música pasa de los 40 tendrá un camino más difícil”, dijo en entrevista por videollamada desde Milán. “Quizá pueda ser yo la que pueda demostrar que no es cierto”.

“Desde que he cumplido 50 años todo me ha ido mejor que nunca, he hecho este año la gira más exitosa de mi carrera, incluso más de cuando tenía 20 años”, agregó.