Las razones detrás de la decisión de Camila Cabello de no retomar su relación con Shawn Mendes después de su breve reconciliación en 2023

En una reciente entrevista en el popular podcast Call Her Daddy, la reconocida estrella del pop Camila Cabello abrió su corazón sobre su pasado con su ex, Shawn Mendes, y cómo su impulso la llevó a tomar decisiones inesperadas.

Cabello admitió que su tendencia a no arrepentirse de nada la llevó por caminos inesperados, incluyendo la breve reconciliación con Mendes el año pasado. En una conversación franca con la presentadora Alex Cooper, la cantante cubana reveló que tiene la costumbre de reavivar relaciones pasadas, no solo con Mendes. "Soy un poco impulsiva en ese sentido", dijo.

El reencuentro con Mendes fue descrito por Cabello como "divertido", pero eventualmente se dio cuenta de que algo no encajaba. "No me sentía bien", explicó. "Afortunadamente, estaba en un punto de mi vida donde me di cuenta más rápido", añadió.