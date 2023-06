Lady Gaga reveló en una carta a sus fans por qué no se mostró públicamente en los últimos meses

Acompañada de una fotografía donde aparece con los ojos cerrados, las piernas flexionadas y las manos entrelazadas, la intérprete de Born This Way compartió a sus seguidores un “momento más personal” donde habló de cómo ha vivido los últimos meses, confesando que ha estado creando música para un “proyecto muy especial” además de definir su paso por la secuela de Joker como “un tiempo muy introspectivo”.

“Hoy quería compartir un momento más personal con ustedes, sé que no lo he hecho mucho últimamente y algunos de ustedes están deseando que comparta más de mi proceso artístico. He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada: escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses desarrollando mi personaje para Joker, rodé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo)”, declaró Lady Gaga en las primeras líneas de este mensaje.