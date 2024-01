“La sociedad de la nieve” presenta una nueva visión del accidente aéreo de los Andes de 1972

El escritor Pablo Vierci posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

De izquierda a derecha, Gustavo Zerbino, el director J. A. Bayona, el escritor Pablo Vierci, y el actor Enzo Vogrincic posan para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El director J. A. Bayona posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gustavo Zerbino, izquierda, y el escritor Pablo Vierci posan para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Enzo Vogrincic, izquierda, y el director J. A. Bayona posan para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gustavo Zerbino posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El director J. A. Bayona posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El escritor Pablo Vierci posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Enzo Vogrincic posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gustavo Zerbino posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Director J. A. Bayona posa para un retrato para promover la película "La sociedad de la nieve" el viernes 27 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved