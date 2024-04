La Santa Cecilia culmina celebración de “Cuatro Copas” con documental “Alma Bohemia”

Los integrantes de la banda estadounidense La Santa Cecilia; Pepe Carlos, de izquierda a derecha, Marisoul, Alex Bendaña y Miguel "Oso" Ramírez, posan para un retrato durante una entrevista sobre su documental, "Alma Bohemia", en la Ciudad de México el 5 de marzo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los integrantes de la banda estadounidense La Santa Cecilia, de izquierda a derecha, Pepe Carlos, Marisoul, Alex Bendaña, Miguel "Oso" Ramírez, y el cineasta mexicano Carlos Pérez Osorio, en una charla sobre su documental "Alma Bohemia", en la Ciudad de México el 5 de marzo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La vocalista de La Santa Cecilia, Marisoul, habla durante una entrevista sobre el documental "Alma Bohemia", acompañada por sus compañeros de banda Pepe Carlos, de izquierda a derecha, Alex Bendaña, y Miguel "Oso" Ramírez, en la Ciudad de México el 5 de marzo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los integrantes de la banda estadounidense La Santa Cecilia; Pepe Carlos, de izquierda a derecha, Marisoul, Alex Bendaña y Miguel "Oso" Ramírez, posan para un retrato durante una entrevista sobre su documental, "Alma Bohemia", en la Ciudad de México el 5 de marzo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved