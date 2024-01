La razón por la que Adele no usa el metro de Londres

Compartir en:









A lo largo de su residencia en Las Vegas, Adele ha tenido la costumbre de compartir anécdotas personales u opiniones sobre temas en tendencia. En su más reciente show, la cantante reveló la razón por la que, a lo largo de casi 20 años, ha preferido evitar el metro de su natal Londres.

A diferencia de lo que podría creerse, la fama y la fortuna de la cantante no ha sido un factor para evitar el transporte público, de hecho, Adele comenzó a tomar rutas alternas desde 2005, tres años antes que su álbum debut, 19, saliera a la luz.

La verdadera razón detrás de esta decisión es la ansiedad que el subterráneo le genera a la cantante a raíz de los atentados suicidas que se vivieron en la capital británica en julio de 2005, resultando en 700 personas heridas y 56 fallecidas.

“No he viajado en metro en Inglaterra, no desde que soy famosa. Sí desde que tuvimos un atentado terrorista allí. He tenido miedo porque me da claustrofobia”, declaró Adele ante sus fanáticos en Las Vegas.

Sin embargo, la cantante de temas como He Won’t Go y Cry Your Heart Out compartió que tuvo que enfrentar sus miedos en 2023 para lograr llegar a tiempo al Mamma Mia! The Party, un evento celebrado en la legendaria Arena O2 de Londres donde los asistentes disfrutan de comida griega y bailan al ritmo de los temas más emblemáticos de ABBA.

KRLB656KERDGZIRIYUF2XPYIQI.avif El viaje en auto a la Arena desde donde se encontraba Adele era de al menos dos horas, por lo que se vio obligada a bajar al subterráneo para reducir el trayecto a tan sólo 45 minutos. Otro problema al que se enfrentó la cantante fue que el evento le exigía un atuendo de gala, por lo que iba a ser muy difícil pasar desapercibida.

“Mi cita me exigía ir completamente peinada y maquillada. Así que tenía esta apariencia de ‘Adele la cantante’. Subí al metro con una máscara. Me acompañaban un montón de guardias de seguridad y algunos amigos, pero pasamos muy desapercibidos y me sentí como en casa”, declaró la artista. Adele añadió que se sintió tan cómoda en el metro que terminó quedándose dormida, además, la experiencia la ayudó a recordar los años en los que tenía una vida más sencilla antes de convertirse en una de la artistas del siglo XXI. “Llegué al O2 y tuve que caminar entre miles y miles de personas. La gente empezó a reconocerme entonces, pero me quedé sin tiempo. Ni siquiera me daba miedo estar en el metro. Me encantó. Me recordó a mi adolescencia”. Recientemente, Adele se ha enfrentado a situaciones que la han llevado a reconectar con varios aspectos de sí misma, entre ellos, su arte. Su residencia en Las Vegas ha servido como una experiencia íntima y cercana con sus canciones y su público. A través de su cuenta oficial de X, la cantante brindó más detalles de cómo esta serie de conciertos ha cambiado su forma de vivir la música. “Necesitaba reconectar con mis canciones y recordar lo que significan para mí, ¡y lo he hecho! Estar en el escenario durante el último año, tan cerca y tan personalmente con el público, después de todos estos años, ha sido una experiencia restauradora verdaderamente extraordinaria que nunca olvidaré. Todas las interacciones hilarantes, conmovedoras, salvajes y desgarradoras que hemos tenido están grabadas en mi mente de por vida”. FUENTE: infobae.com

