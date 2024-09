La película de culto francesa “La Haine” regresa como musical de hip hop

Mathieu Kassovitz posa después de una entrevista con Associated Press, en Tremblay-en-France, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mathieu Kassovitz habla durante una entrevista con Associated Press, en Tremblay-en-France, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Actores en un ensayo del espectáculo musical La Haine, en Tremblay en Francia, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los actores en un ensayo del espectáculo musical La Haine, en Tremblay en Francia, el martes 17 de septiembre de 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los actores en un ensayo del espectáculo musical La Haine, en Tremblay en Francia, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los actores actúan durante un ensayo del espectáculo musical La Haine, en Tremblay en Francia, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Actores en un ensayo del espectáculo musical La Haine, en Tremblay en Francia, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mathieu Kassovitz habla durante una entrevista con Associated Press, en Tremblay-en-France, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mathieu Kassovitz habla durante una entrevista con Associated Press, en Tremblay-en-France, el martes 17 de septiembre de 2024. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved