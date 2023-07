La noche de fiesta de Shakira en Londres después de ver a Lewis Hamilton en el gran premio de Silverstone

No obstante, las miradas se las llevó Shakira, quien fue a apoyar al inglés Lewis Hamilton con quien durante varios meses se ha rumorado que tiene un romance. A pesar del apoyo de la intérprete de Hips Don’t Lie, el británico no logró superar a Verstappen y a Lando Norris de McLaren, terminando en el tercer podio de la terna. Esto no fue excusa para no celebrar, pues tras el magno evento, Shakira fue vista divirtiéndose en Chiltern Firehouse, uno de los hoteles/restaurantes más lujosos de Londres.