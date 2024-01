La música regional mexicana se vuelve global ¿cómo sucedió?

En esta combinación de fotografías, Becky G en "Today" de NBC en Nueva York el 25 de agosto de 2023, izquierda, Carín León en los Latin AMAs en Los Angeles el 20 de abril de 2023, centro, y Peso Pluma en la 24a entrega anual del Latin Grammy en Sevilla, España, el 16 de noviembre de 2023. La música regional mexicana se ha convertido en un fenómeno global en los primeros puestos de las listas de popularidad, rompiendo récords en streaming y alcanzando nuevas audiencias más allá de sus fronteras. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.