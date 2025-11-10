La influencer cubana Claudia Artiles se enreda explicando su situación migratoria: ¿Tiene I220-A, Parole o Carta de Deportación?

Miami, EE. UU. — La reconocida influencer cubana Claudia Artiles sorprendió a sus seguidores al revelar que enfrenta una orden de deportación en Estados Unidos, luego de presentar complicaciones en su proceso migratorio.

Artiles, conocida por mostrar su día a día como madre de un niño con síndrome de Down y por su relación con el también creador de contenido Jorge Batista (Ultrack) , compartió su testimonio durante una transmisión en vivo en TikTok , donde habló abiertamente sobre su situación legal.

“Yo no entré por asilo político, entré con un parole de tres meses. En ese momento tenía una reclamación vinculada al padre de mi hijo. Yo estaba casada por papeles, y los abogados del padre de Marlon me dijeron que esperara un año y un día para aplicar a la residencia por la Ley de Ajuste Cubano”, explicó la influencer.

La cubana detalló que, tras recibir una extensión de su parole por un año, comenzó a tramitar la residencia, pero el proceso se complicó y terminó bajo supervisión migratoria, obligada a usar un grillete electrónico mientras su caso seguía en curso.

Durante el directo, su pareja Ultrack la interrumpió con una pregunta que generó incertidumbre entre sus seguidores:

“¿Tú estás segura de que tú tienes parole? Porque a la mayoría de las personas que se lo dieron ya les llegó la residencia”.

A lo que Artiles respondió con sinceridad:

“A mí no me ha llegado. Acuérdate que me dieron una carta de deportación por lo de la corte. Llegué tarde a una audiencia, y por eso te pueden deportar”.

El momento causó gran impacto en redes sociales, donde cientos de cubanos expresaron empatía y compartieron experiencias similares. Muchos recordaron los riesgos de perder una cita migratoria en Estados Unidos debido a desinformación o errores de comunicación, un hecho que puede cambiar radicalmente el destino de una persona.

Aunque Claudia no reveló la fecha exacta de su audiencia ni el estado actual de su caso, aseguró que sigue recibiendo asesoría legal y mantiene la esperanza de resolver su situación.

Mientras tanto, continúa activa en sus redes sociales, mostrando su vida cotidiana en Miami, sus rutinas familiares y los momentos junto a su hijo Marlon y su pareja Ultrack, quienes se han convertido en parte fundamental de su comunidad digital.