La icónica actriz Raquel Welch muere a los 82 años

También en 1972, Welch apareció como una mujer policía que sirve de señuelo en la caza de un violador en la farsa policial «Fuzz», protagonizada por Burt Reynolds. El New York Times dijo: «La interpretación más correcta es la de Raquel Welch, que no está presente la mayor parte del tiempo. Cuando está, parece tan irritada, pero tan resueltamente paciente, como Gloria Steinem defendiendo los derechos de la mujer en un programa de entrevistas de televisión».

Tras aparecer como actriz invitada en «Mork and Mindy» en 1979, Welch intervino en una serie de telefilmes en la década de 1980, algunos de los cuales le valieron el reconocimiento de la crítica.

Protagonizó y produjo, bajo el sello de Racquel Welch Productions, una adaptación de la novela de Colin Stuart «The Legend of Walks Far Woman» y, en palabras de TCM, «emprendió una cruzada personal» para conseguir que se emitiera después de que la NBC se mostrara reacia a emitirla, pero finalmente lo hizo en 1982. En este drama del Oeste ambientado a finales del siglo XIX, basado en una historia real y protagonizado casi en su totalidad por actores nativos americanos o latinos, la india Pikuni Blackfoot Walks Far Woman de Welch está casada con un guerrero sioux que sufre una conmoción cerebral y posteriormente se vuelve violentamente abusivo, obligándola a defenderse matándolo; la tribu sioux reacciona desterrándola.

En el telefilme de 1987 «Derecho a morir», Welch interpreta a una mujer de éxito a la que diagnostican ELA (enfermedad de Lou Gehrig) y que acaba por encontrar que su situación vital es imposible de soportar; Welch obtuvo una nominación al Globo de Oro por su interpretación.

Welch actuó como invitada en «Evening Shade» en 1993 y en «Lois & Clark: The New Adventures of Superman» en 1995 como la reportera Diana Stride, que quiere descubrir la verdadera identidad de Superman y exponerlo al público; también hizo apariciones como invitada en «Sabrina, the Teenage Witch» en 1996, como ella misma en un episodio de 1997 de «Seinfeld» y en un episodio de 2004 de «8 Simple Rules».

Welch actuó en Broadway en dos ocasiones, sustituyendo a Lauren Bacall en el papel protagonista de Tess Harding en el exitoso musical «Woman of the Year» a principios de los 80 y sustituyendo a Julie Andrews en «Victor/Victoria» en 1997.

En años más recientes, Welch había interpretado a la tía Dora, la excéntrica hermana del Jess González de Edward James Olmos, en la serie de PBS de 2002 «American Family: Journey of Dreams», la primera serie dramática emitida por televisión con un reparto latino; en 2001 apareció en «Legalmente rubia», protagonizada por Reese Witherspoon, y en «Tortilla Soup», de María Rispoll, un remake de «Eat Drink Man Woman», de Ang Lee, en la que interpretaba el interés romántico de Héctor Elizondo.

Welch fue una serie regular, interpretando a una antigua estrella de telenovelas, en la breve comedia de 2008 de la CBS «Welcome to the Captain», ambientada en un edificio de apartamentos de Hollywood y también protagonizada por Jeffrey Tambor, e intervino en «CSI: Miami» en 2012 como matriarca de una poderosísima familia de Miami.

Más recientemente apareció en un par de películas para televisión, «House of Versace» de Lifetime en 2013 y «The Ultimate Legacy» de Hallmark Channel en 2015.

Jo Raquel Tejada nació en Chicago, hija de una madre cuya ascendencia se remonta al Mayflower y de un padre boliviano. La familia se trasladó a San Diego, donde la niña tomó clases de ballet y actuación; de adolescente ganó concursos de belleza. También trabajó como modelo profesional.

Debutó como prostituta en la película de Russel Rouse «Una casa no es un hogar» (1964). Ese año también hizo una aparición no acreditada en la película de Elvis Presley «Roustabout».

Hizo algunos trabajos como invitada en televisión y apareció en la película de fiestas en la playa «A Swingin’ Summer» en 1965.

Twentieth Century Fox le firmó un contrato y en 1966 ya era una de las estrellas de «Fantastic Voyage», junto a Stephen Boyd. La película de ciencia ficción médica trataba de un importante científico que sufría un coágulo de sangre posiblemente mortal; un equipo de científicos y su nave se reducen a tamaño microscópico para poder entrar en su cuerpo y reparar el daño. La película ganó el Oscar a los mejores efectos visuales y dirección artística. Ese mismo año, apareció escasamente vestida con tiras de piel en la fantasía prehistórica «Un millón de años antes de Cristo», que la convirtió en un símbolo sexual internacional.

La actriz no se arrepiente de su carrera, pero mira «sus años de sex-symbol con sentimientos encontrados», declaró a la AP. «Disfruto del hecho de que se me celebrara como tal», dijo. «Pero fue limitante. Pero la verdad es que, como mi aspecto era un tanto exótico, nunca me iban a dar todos los papeles que me gustaría».

Las memorias de Welch, «Raquel: Más allá del escote» se publicó en 2010.

Con el tiempo se convirtió en una empresaria de éxito: a mediados de los 80 lanzó el programa «Raquel’s Total Beauty and Fitness Program» y más recientemente desarrolló una línea de pelucas y extensiones de pelo, así como productos para el cuidado de la piel.

Welch estuvo casada cuatro veces, la primera con el publicista y agente James Welch, su novio del instituto, de 1959 a 1964; la segunda con el director y productor Patrick Curtis de 1967 a 1972; la tercera con el productor, director y periodista André Weinfeld de 1980 a 1990; y la cuarta con Richard Palmer.