La expareja de Pablo Lyle, Ana Araujo, revela la fecha en que el actor podrá salir de prisión

“No, nada de eso, él está muy bien”, aseveró Araujo. Ahora bien, sobre cuándo saldrá de prisión su expareja, respondió: “Él sale en diciembre del 2026 y hay que esperar”. Por otro lado, la influencer también negó que el actor se haya quedado sin defensa, como se dijo en varios medios de comunicación: “No, todo está igual, no sé de dónde salió esa nota”.

Ana fue cuestionada sobre si la salida del histrión es resultado de alguna estrategia legal, a lo que explicó lo siguiente: “No, no hay estrategia, simplemente que cumpla con su sentencia y ya lo estaremos esperando”.

“Yo de asuntos legales, la verdad no sé nada”, agregó. De igual forma, Ana comentó que Pablo Lyle estaba al tanto de que ella había empezado otra relación amorosa: “Súper bien, somos muy buen equipo. Siempre hemos sido mejores amigos entonces nada, no tiene nada que cambiar. Estamos muy bien, haciendo lo que tenemos que hacer, trabajando, no hay tristezas”.