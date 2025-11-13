Ulises Toirac confirma que se contagió con chikungunya: "Ya estoy a la moda"

El popular humorista cubano alerta sobre la importancia de la hidratación y el aumento de contagios en la isla

El reconocido humorista cubano Ulises Toirac confirmó que se encuentra enfermo de chikungunya , una de las enfermedades virales transmitidas por mosquitos que más se ha extendido en Cuba en las últimas semanas.

“ Caí finalmente. Ya estoy a la moda ”, escribió Toirac en su perfil de Facebook , publicación que rápidamente generó cientos de mensajes de apoyo y preocupación de sus seguidores, quienes compartieron además sus propias experiencias con la enfermedad.

Tras confirmar su contagio, Toirac aprovechó el alcance de su mensaje para advertir sobre la importancia de mantenerse bien hidratado .

“El chikungunya produce una hiperviscosidad de los líquidos, y la diferencia entre pasar sin morirte o tener grandes posibilidades de un infarto depende de tomar tres litros de agua diarios como mínimo ”, explicó.

El humorista agregó que, para quienes puedan acceder a ellos, el uso de sueros o sales hidratantes es “mucho, mucho, mucho mejor” .

Los comentarios en su publicación reflejan una mezcla de preocupación, empatía y resignación ante una enfermedad que, según muchos usuarios, se ha propagado masivamente en la isla sin una respuesta efectiva de las autoridades sanitarias.

Un brote fuera de control y críticas al Gobierno cubano

El anuncio de Toirac coincidió con el reconocimiento oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) sobre el descontrol de las arbovirosis, que incluyen dengue y chikungunya, con más de 21 mil casos reportados y transmisión activa en 38 municipios.

Ante el aumento de contagios, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que el Gobierno enfrentará la epidemia “como mismo se trabajó la COVID-19”. Sin embargo, la declaración generó fuertes críticas en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su frustración por la falta de medicamentos, la ausencia de fumigación y el deterioro del sistema de salud.

“Casi todas las familias tienen algún enfermo, y la situación se agrava porque no hay medicinas ni sueros”, escribió un usuario en respuesta al comunicado oficial.

Médicos y activistas piden ayuda internacional

El médico y activista Lucio Enríquez Nodarse pidió una intervención sanitaria y humanitaria internacional para garantizar el acceso a medicinas y alimentos, denunciando que el régimen cubano ha convertido al Estado “en un arma contra su propia gente”.

Desde el exilio, varios profesionales de la salud cubanos también han alertado sobre la expansión de los contagios y la escasez de recursos médicos, y han solicitado acciones urgentes para controlar los brotes y proteger a la población más vulnerable.

Contexto y conclusión

El caso de Ulises Toirac pone rostro a una crisis sanitaria que afecta a miles de familias cubanas. En medio de la falta de recursos, la desinformación y la lentitud de las medidas gubernamentales, las voces ciudadanas se multiplican en redes sociales para exigir transparencia, atención médica y soluciones reales frente a una epidemia que continúa avanzando.