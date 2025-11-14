americateve

Carlos Varela

Carlos Varela pospone conciertos en Miami por retrasos en su visa: "Es muy lamentable que esto esté sucediendo"

Carlos Varela pospone sus conciertos en Miami por retrasos en su visa de trabajo. El trovador lamenta la situación y mantiene fechas para diciembre.

Carlos Varela

El cantautor cubano Carlos Varela anunció la postergación de sus conciertos programados para el 14 y 15 de noviembre en el Flamingo Theater Bar, en Miami, debido a un inesperado retraso en la aprobación de su visa de trabajo por parte del consulado de Estados Unidos en Madrid.

Según explicó en un comunicado publicado en sus redes sociales, su visado lleva más de un mes en proceso administrativo, pese a que él y su abogada iniciaron los trámites con un año de antelación.

Es muy lamentable que esto esté sucediendo. Realizo este trámite todos los años y es la primera vez que me sucede algo así”, expresó el trovador.

Screenshot 2025-11-14 at 11.21.46AM

Expectación del público y fechas agotadas

Varela lamentó el impacto de la decisión en sus seguidores de Miami, donde sus conciertos suelen agotar entradas semanas antes.

Las entradas estaban agotadas hace meses y sé que esto afecta los tiempos, planes e ilusiones de ustedes y mías. Mi equipo, mis músicos y yo seguimos listos para retomar la gira tan pronto se confirme la visa”, indicó.

Por ahora, se mantienen las funciones del 19 y 20 de diciembre en el mismo teatro, a la espera de que la situación se normalice. El músico prometió anunciar nuevas fechas en cuanto sea posible:

Que Dios me los bendiga”, concluyó.

El Flamingo Theater Bar confirmó posteriormente que las nuevas fechas quedaron reprogramadas para 19 y 20 de diciembre, recordando que las funciones de noviembre estaban completamente agotadas.

El comunicado de Varela cerró con una frase que resume su filosofía:

Desde que existe el mundo hay una cosa cierta: unos hacen los muros y otros las puertas”.

Reacciones en redes y apoyo de colegas

Entre los comentarios a su publicación, el actor cubano Luis Alberto García dejó una frase irónica que generó cientos de reacciones:

El minint de allá también se pasa diez paradas”.

Una trayectoria sólida en Miami

Carlos Varela mantiene una relación estrecha con el público de Miami, donde ha ofrecido conciertos memorables y colaboraciones destacadas:

  • Ha compartido escenario con Willy Chirino en un encuentro que celebró la música cubana como puente entre generaciones.

  • Cantó “Una palabra” junto a Cimafunk en el Flamingo Theater Bar, en una presentación muy aplaudida.

  • Participó en el homenaje a Pablo Milanés en el James L. Knight Center, interpretando junto a Leoni Torres y Haydée Milanés una noche cargada de emoción.

  • Protagonizó apariciones especiales durante varios conciertos de Leoni Torres, todos con entradas agotadas.

Varela había anunciado las presentaciones de noviembre desde el pasado 14 de agosto, cuando compartió el cartel del espectáculo acompañado del mensaje: “¡Miami, nos vemos muy pronto!”

Deja tu comentario

