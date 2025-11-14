Alexis Valdés arremete contra Otaola: "No tiene empatía ni alma, es un psicópata"

El humorista cubano publica un video contundente en el que acusa al presentador de difundir odio, manipular al público y atacar a quienes atraviesan necesidades en Cuba .

El actor y humorista cubano Alexis Valdés publicó un video en sus redes sociales dirigido claramente al influencer Alex Otaola , aunque sin mencionar su nombre. Valdés, esta vez sin acudir a su popular personaje Cristinito, decidió responder “como él mismo” para frenar lo que considera una campaña de desprestigio en su contra.

El detonante fue la llamada de un amigo que lo alertó de que Otaola aseguraba que su nueva obra teatral había sido un fracaso y que el teatro “estaba vacío”, algo que Valdés desmiente categóricamente.

A partir de ahí, el comediante desarrolla una crítica dura y sostenida.

Embed - Alexis Valdes on Instagram: "El secuestro descarado de la verdad en las redes sociales es vergonzoso. Se miente de manera desfachatada y vulgar. Hay una pérdida de valores muy grande! No se dejan manipular por los sinvergüenzas mediáticos. Busca la verdad."

Valdés profundizó en su ataque calificando al presentador como alguien que “no tiene empatía ni alma” , y lo describió directamente como “psicópata” , incapaz de sentir el dolor ajeno.

“Se para cada día a ofender al pueblo cubano, a burlarse de la gente que tiene hambre”.

Busca “dinero y poder”, no mejorar el país.

Es “uno de los peores seres” que ha dado Cuba en los últimos tiempos.

Adoptó un “oficio mediocre”: atacar y opinar negativamente sobre otros.

“Lleva años intentando destruir mi carrera y no lo ha logrado”

El humorista afirmó que Otaola ha intentado repetidamente sabotear su trayectoria, pero que no lo ha conseguido:

“El público me conoce desde hace décadas”.

“Trabajo desde cero, produzco, escribo y creo mi propio material”.

Aseguró que, a diferencia de sus detractores, él apuesta por la creatividad y la disciplina, mientras otros se dedican a “destruir reputaciones” desde el anonimato y la manipulación.

Redes sociales convertidas en un campo de manipulación

Valdés también criticó el uso irresponsable de las redes sociales:

Las calificó como espacios donde personas “nefastas” pueden mentir sin consecuencias.

Condenó la “chismografía barata” y la falta de contraste informativo.

Aseguró que existe un “secuestro descarado de la verdad”, con mentiras “desfachatadas y vulgares”.

Pidió a su público cuestionar todo contenido que provenga de personas sin valores o motivadas por el odio.

“Un ser humano debe tener dignidad moral, compromiso con la verdad y empatía. Quien no tenga eso, es un ser… pero no un ser humano”, afirmó.

Un conflicto que viene de años

Los enfrentamientos entre Valdés y Otaola no son nuevos.

En septiembre, utilizando a Cristinito, el humorista volvió a burlarse de Otaola, ironizando sobre sus derrotas judiciales y llamándolo “mercenario”, comparándolo con los cubanos reclutados para pelear en Ucrania.

En tono sarcástico, Cristinito incluso bromeó con que Otaola podría ganar la guerra solo con sus ofensas:

“Ni armas ni nada, tú nada más ofendiendo… eso no los mata, pero jode”.

Valdés invita al público a buscar la verdad

Para cerrar, Alexis Valdés pidió a sus seguidores asistir al teatro, apoyar el arte y mantenerse alejados de “los sinvergüenzas mediáticos” que viven del conflicto.

“Busca la verdad”, fue su mensaje final.