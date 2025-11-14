americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alexis Valdes

Alexis Valdés arremete contra Otaola: "No tiene empatía ni alma, es un psicópata"

Alexis Valdés explota contra Alex Otaola y lo llama “psicópata” sin empatía. El humorista denuncia ataques, manipulación y odio en redes sociales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Alexis Valdes

El humorista cubano publica un video contundente en el que acusa al presentador de difundir odio, manipular al público y atacar a quienes atraviesan necesidades en Cuba.

Alexis Valdés responde con dureza: “Este señor es de lo peor que ha dado Cuba”

El actor y humorista cubano Alexis Valdés publicó un video en sus redes sociales dirigido claramente al influencer Alex Otaola, aunque sin mencionar su nombre. Valdés, esta vez sin acudir a su popular personaje Cristinito, decidió responder “como él mismo” para frenar lo que considera una campaña de desprestigio en su contra.

El detonante fue la llamada de un amigo que lo alertó de que Otaola aseguraba que su nueva obra teatral había sido un fracaso y que el teatro “estaba vacío”, algo que Valdés desmiente categóricamente.

Embed - Alexis Valdes on Instagram: "El secuestro descarado de la verdad en las redes sociales es vergonzoso. Se miente de manera desfachatada y vulgar. Hay una pérdida de valores muy grande! No se dejan manipular por los sinvergüenzas mediáticos. Busca la verdad."
View this post on Instagram

Críticas contundentes: “Ofende al pueblo cubano y se burla de quienes pasan hambre”

A partir de ahí, el comediante desarrolla una crítica dura y sostenida.

Según Valdés, Otaola:

  • “No tuvo éxito como artista”.

  • Adoptó un “oficio mediocre”: atacar y opinar negativamente sobre otros.

  • Es “uno de los peores seres” que ha dado Cuba en los últimos tiempos.

  • Busca “dinero y poder”, no mejorar el país.

  • “Se para cada día a ofender al pueblo cubano, a burlarse de la gente que tiene hambre”.

Valdés profundizó en su ataque calificando al presentador como alguien que “no tiene empatía ni alma”, y lo describió directamente como “psicópata”, incapaz de sentir el dolor ajeno.

“Lleva años intentando destruir mi carrera y no lo ha logrado”

El humorista afirmó que Otaola ha intentado repetidamente sabotear su trayectoria, pero que no lo ha conseguido:

  • “El público me conoce desde hace décadas”.

  • “Trabajo desde cero, produzco, escribo y creo mi propio material”.

Aseguró que, a diferencia de sus detractores, él apuesta por la creatividad y la disciplina, mientras otros se dedican a “destruir reputaciones” desde el anonimato y la manipulación.

Redes sociales convertidas en un campo de manipulación

Valdés también criticó el uso irresponsable de las redes sociales:

  • Las calificó como espacios donde personas “nefastas” pueden mentir sin consecuencias.

  • Condenó la “chismografía barata” y la falta de contraste informativo.

  • Aseguró que existe un “secuestro descarado de la verdad”, con mentiras “desfachatadas y vulgares”.

Pidió a su público cuestionar todo contenido que provenga de personas sin valores o motivadas por el odio.

“Un ser humano debe tener dignidad moral, compromiso con la verdad y empatía. Quien no tenga eso, es un ser… pero no un ser humano”, afirmó.

Un conflicto que viene de años

Los enfrentamientos entre Valdés y Otaola no son nuevos.

En septiembre, utilizando a Cristinito, el humorista volvió a burlarse de Otaola, ironizando sobre sus derrotas judiciales y llamándolo “mercenario”, comparándolo con los cubanos reclutados para pelear en Ucrania.

En tono sarcástico, Cristinito incluso bromeó con que Otaola podría ganar la guerra solo con sus ofensas:

“Ni armas ni nada, tú nada más ofendiendo… eso no los mata, pero jode”.

Valdés invita al público a buscar la verdad

Para cerrar, Alexis Valdés pidió a sus seguidores asistir al teatro, apoyar el arte y mantenerse alejados de “los sinvergüenzas mediáticos” que viven del conflicto.

“Busca la verdad”, fue su mensaje final.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
carlos varela pospone conciertos en miami por retrasos en su visa: es muy lamentable que esto este sucediendo

Carlos Varela pospone conciertos en Miami por retrasos en su visa: "Es muy lamentable que esto esté sucediendo"

Por Redacción América Noticias Miami
ulises toirac confirma que se contagio con chikungunya: ya estoy a la moda

Ulises Toirac confirma que se contagió con chikungunya: "Ya estoy a la moda"

Por Redacción América Noticias Miami
viviendo como un rey en cuba: un cubano presume su cadillac en holguin y causa gran polemica en redes sociales

"Viviendo como un rey en Cuba": un cubano presume su Cadillac en Holguín y causa gran polémica en redes sociales

Por Redacción América Noticias Miami
amanda sanz asegura que sus hijas no veran mas a ultrack hasta que se defina la custodia legal

Amanda Sanz asegura que sus hijas no verán más a Ultrack hasta que se defina la custodia legal

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Crece el número de cubanos con I-220A detenidos por ICE en Estados Unidos: familias temen deportaciones masivas

Crece el número de cubanos con I-220A detenidos por ICE en Estados Unidos: familias temen deportaciones masivas

ARCHIVO - Peatones que cruzan de México a Estados Unidos por el puesto fronterizo de Otay Mesa esperan en fila, el 10 de diciembre de 2015, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy, archivo)

Dan 15 años de cárcel a exagente de aduanas de EEUU por facilitar el ingreso de drogas

Juicio contra el exministro cubano Alejandro Gil concluye bajo hermetismo y sin transparencia

Juicio contra el exministro cubano Alejandro Gil concluye bajo hermetismo y sin transparencia

Trump tras firma la ley que pone fin al cierre del GOBIERNO más largo en la historia de EEUU: El pueblo no debe olvidar esto

Trump tras firma la ley que pone fin al cierre del GOBIERNO más largo en la historia de EEUU: "El pueblo no debe olvidar esto"

Exoficial del MININT detenido en EE.UU. denuncia que ICE le niega acceso a documentos clave antes de su audiencia

Exoficial del MININT detenido en EE.UU. denuncia que ICE le niega acceso a documentos clave antes de su audiencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter